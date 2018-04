Op een industrieterrein in Geleen heeft de politie een grote hoeveelheid drugs ontdekt. De drugs lagen opgeslagen op pallets in een loods.

Uit een ruwe schatting blijkt dat er zo'n 3000 kilo aan hasj in de loods stond. Ook lag er 2500 kilo aan grondstoffen voor synthetische drugs en apparatuur voor de inrichting van een hennepkwekerij.

De politie heeft alles in beslag genomen. Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de drugs en de andere spullen. Er is nog niemand aangehouden.