Doden door explosie in Gazastrook

Bij een explosie in het zuiden van de Gazastrook zijn vier mensen om het leven gekomen. Zij waren lid van terreurbeweging Islamitische Jihad.

Volgens Islamitische Jihad waren de vier bezig met "voorbereidingen" toen er iets mis ging. Details geeft de organisatie niet, maar waarschijnlijk wilden de vier een aanslag plegen op een Israëlisch doel en ging een explosief te vroeg af.

Het Israëlische leger spreekt tegen dat het iets te maken heeft met de explosie.

Onlusten

Het is al weken onrustig in de Gazastrook. Protesten van Palestijnen tegen het zeventigjarig jubileum van de staat Israël lopen geregeld uit de hand. Israël grijpt hard in tegen de demonstranten, onder meer door met scherp op hen te schieten.

Bij de onlusten zijn al ruim dertig mensen om het leven gekomen.