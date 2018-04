Elkaar massaal te lijf met een kussen in Rotterdam

"Even lekker tien minuten op elkaar inbeuken, zonder dat je iemand schade toebrengt," zei een gemotiveerde deelnemer vanmiddag bij het Giant Pillow Fight in Rotterdam. Het grootste openbare kussengevecht in Nederland trok honderden deelnemers. Jong en oud, klein en groot maakten van de gelegenheid gebruik om op het plein voor de Grote of Sint-Laurenskerk helemaal los te gaan.

Het is onduidelijk wie er voor het eerst met het idee voor een groot kussengevecht op straat kwam. Maar het lijkt erop dat het eerste Giant Pillow Fight een paar jaar geleden in een Amerikaans stadspark werd gehouden. Inmiddels is er een los-vast-verband van studenten en anderen die in 150 steden ter wereld zo'n kussengevecht organiseren.

Marathon

Dit jaar was het International Pillow Fight Day op 7 april. Maar die datum kwam Rotterdam vorige week niet goed uit, omdat toen de Rotterdam Marathon werd gelopen. Maar het uitstel lijkt het evenement goed te hebben gedaan. In rondes van tien minuten, gingen tal van mensen elkaar te lijf. Keurig volgens de regels, dus met een zacht kussen van thuis. Bovendien had een opvallend groot aantal mensen een pyjama aan.

"Het is gewoon gezellig. Je kunt met je vrienden hier naar toe komen en het is lekker weer. Het is eigenlijk een aparte zaterdagmiddag. Alle studiefrustraties komen eruit. Heel positief allemaal", aldus een van de deelneemsters op RTV Rijnmond.