'Amerikaanse extremist dood door zelfgemaakte IS-bom'

Een Amerikaanse man die zichzelf vorige maand per ongeluk opblies in zijn huis in Beaver Dam (Wisconsin), had mogelijk racistische motieven en plannen voor een grote aanslag.

Amerikaanse media schrijven dat Benjamin Morrow (28) in zijn huis een laboratorium had ingericht voor het maken van explosieven. In het lab stond bijna vier liter aan aceton. Die stof wordt gebruikt als nagellakverwijderaar, maar is ook berucht als grondstof voor explosieven die terroristen gebruiken, zoals bij de terreuraanslagen van IS in 2015 in Parijs en in 2016 in Brussel.

Morrow had ook pistolen, een vizier, maskers en duizenden kogels in zijn huis. Volgens de FBI handelde Morrow alleen.

Blanke ras

Wat zijn motieven waren is niet duidelijk, maar in zijn huis zijn documenten aangetroffen waarin het witte ras als superieur wordt aangemerkt. Maar volgens een politieman kunnen de spullen ook gebruikt zijn "om onderzoek te doen".

De voornaamste slachtoffers lijken nu de buren in vijftien aangrenzende appartementen te zijn. Na de dood van Morrow moesten zij op last van de politie hun huis uit vanwege explosiegevaar.

Zonder persoonlijke bezittingen te mogen meenemen, moesten ze buiten toekijken hoe het totale appartementencomplex vervolgens, gecontroleerd, tot de grond toe uitbrandde. Dat gebeurde onder het toeziend oog van honderd brandweermannen uit de omgeving.