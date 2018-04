Opnieuw veel doden in nieuwjaarsverkeer Thailand

Bij de viering van Oud en Nieuw in Thailand zijn bij verkeersongelukken tot nu toe 188 mensen omgekomen. Meer dan 1900 mensen raakten gewond. In vrijwel alle gevallen was er alcohol in het spel.

Het was de derde dag van de beruchte 'zeven gevaarlijke dagen', zegt correspondent Michel Maas. "Elk jaar is er een dodelijke mix van massaal vakantieverkeer en feestende mensen. Velen gaan uitgeput en dronken de weg op voor vakantie of familiebezoek en dat leidt elk jaar tot honderden doden."

De viering van de jaarwisseling, jaarlijks in april in Thailand, is nog maar op de helft en het dodental loopt volgens Maas zeker nog op.

Waterfeest

De politie heeft meer dan 3000 auto's en motoren in beslag genomen, overwegend vanwege alcoholgebruik in het verkeer.