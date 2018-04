Bestuurder overleeft val van 40 meter van klif

Bij het Californische stadje Montara, onder San Francisco, moest de brandweer in actie komen nadat een man met een gehuurd busje van een klif was gereden. Hij belandde na een val van zo'n veertig meter in het oceaanwater.

De bestuurder wist zichzelf na de val op de rotsen te hijsen. Op de beelden is te zien hoe een brandweerman is afgedaald van de klif. De bestelwagen ligt in de golven, de bestuurder krijgt een harnas om en wordt samen met de brandweerman omhoog getakeld.

De man is onderkoeld, maar hij heeft verder op het eerste gezicht geen ernstige verwondingen opgelopen door de val. Hij zat alleen in de auto.