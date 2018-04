Minister Blok: vergeldingsaanval Syrië was afgewogen en nodig

Hoewel het kabinet begrip heeft voor de bombardementen op Syrische doelen, kan een oplossing voor de oorlog Syrië alleen gevonden worden aan de onderhandelingstafel, zegt minister Blok. "De volle inzet van de Nederlandse regering is om via de VN-Veiligheidsraad uiteindelijk een wapenstilstand te bereiken, toegang tot hulp en het liefst uiteindelijk vrede."

Daarom ook moeten de lijnen met Rusland open blijven, vindt Blok. "We hebben Rusland nodig. Rusland is lid van de Veiligheidsraad'', zegt hij tegen persbureau ANP.

De vergeldingsactie van vannacht was volgens Blok een "afgewogen manier" om op de aanvallen in Douma te reageren. Hij noemt het aannemelijk dat een week geleden in de stad gifgas is ingezet. "We weten zeker dat het regime van Assad ook in het verleden gifgas gebruikt heeft. Alles bij elkaar voldoende reden om begrip te hebben voor deze actie."

Hij stelt verder "dat de wereld niet op zijn handen kan blijven zitten." Volgens Blok is er geen sprake van geweest dat Nederland zelf zou deelnemen aan de bombardementen. "Het Nederlandse kabinet heeft begrip voor de actie, maar niet aangeboden om zelf mee te doen", stelt hij.

Kamer reageert wisselend

In de Tweede Kamer is wisselend gereageerd op de bombardementen.

SP-Kamerlid Karabulut spreekt van een "totaal onverantwoorde aanval". Zij vindt dat eerst de feiten op tafel hadden gemoeten over de aanval in Douma, voor er passende maatregelen getroffen waren. "Dit is een geopolitiek spel dat over de ruggen van de Syriërs wordt gevoerd, met risico's voor ons allemaal", waarschuwt Karabulut. "Het brengt een oplossing niet dichterbij en het gevaar bestaat dat het conflict zich verder verdiept."

Volgens GroenLinks-Kamerlid Van Ojik maakt de aanval duidelijk dat de inzet van chemische wapens niet onbestraft blijft. Hij hoopt dat de bombardementen het regime van Assad ervan weerhouden in de toekomst nieuwe aanvallen uit te voeren. "Maar zolang een coherente politieke strategie ontbreekt, zal een geïsoleerde militaire respons de oplossing van het conflict in Syrië helaas niet dichterbij brengen."

Ook andere partijen hebben begrip getoond voor de aanvallen. PVV-Kamerlid De Roon zegt het Amerikaanse besluit om op te treden te "respecteren". Wel vraagt hij zich af hoe doeltreffend de bombardementen zijn.

Coalitie

Coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie vinden dat de aanval op Douma niet onbestraft mag blijven.

"Assads gruwelijke chemische aanvallen zijn een grove schending van het oorlogsrecht. Dat moet bestraft worden en dat doet het Westen nu ook'', stelt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff.

"Het gebruik van chemische wapens kan en mag niet onbestraft blijven. De militaire actie tegen Syrië was onvermijdelijk", zegt ChristenUnie-Kamerlid Voordewind.