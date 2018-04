Europese zeearend krijgt jongen in Zeeland, 'dit is gaaf'

De Europese zeearend is de grootste roofvogel die in Nederland voorkomt. Het dier met z'n karakteristieke bruine kop kan twintig jaar oud worden, acht kilo wegen en een vleugelwijdte bereiken van 2,5 meter.

Hoewel het de laatste jaren iets beter gaat, blijft de zeearend volgens Omroep Zeeland een zeldzame verschijning. De vogel is schuw en waagt zich niet snel in gebieden waar ook veel toeristen komen. Volgens deskundigen zijn er nu zes broedparen in Nederland. Daarbij is het Zeeuwse paar meegeteld.

Jagen op ganzen en eenden

"Voor mij is het fantastisch om te zien," zegt ecoloog Adri Clements. "De afgelopen winters hebben we wel zeearenden zien vliegen. Ook vorig jaar zomer was dat het geval. Maar in maart zagen we dat het vrouwtje op haar nest bleef, terwijl het mannetje aan het jagen was op ganzen en eenden. Je weet dat de broedtijd ongeveer dertig dagen is. Dat je dus zo lang moet wachten voordat het zo ver is. Maar nu er jongen zitten... Ja, dat is dan wel ontzettend gaaf dat dat gebeurt!"

Voor de rest wil de ecoloog liever niets zeggen. Al was het maar om te voorkomen dat grote aantallen toeristen straks naar Sint Philipsland komen en daar het prille gezinsgeluk verstoren.