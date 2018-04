Zuid-Afrika neemt afscheid van Winnie Mandela

In een vol stadion in Soweto hebben duizenden mensen afscheid genomen van Winnie Madikizela-Mandela. De voormalige anti-apartheidsactiviste overleed begin deze maand op 81-jarige leeftijd.

Onder de aanwezigen waren onder anderen de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa en de dochters van Winnie en Nelson Mandela, Zenani en Zindziswa Mandela. Op de tribunes zaten duizenden zingende mensen, onder wie veel aanhangers van de ANC-partij. "Winnie, Winnie", werd gescandeerd terwijl haar kist naar binnen werd gedragen.

'Beroofd van nalatenschap'

Zenani Mandela zei zich "getroost en gesterkt" te voelen door de reacties op het overlijden van haar moeder. Wel haalde ze uit naar naar "de wereld en met name de media", die volgens haar jarenlang leugens hebben verspreid over Winnie Mandela. Ze was omstreden en had de naam een meedogenloze activiste geweest te zijn die zich niet bereid toonde afstand te nemen van gewelddadige actie. "Ze hebben haar beroofd van de nalatenschap van haar leven." Zenani doelde daarmee op de rol van Winnie Mandela in de strijd tegen racisme en apartheid.

Ze verwijt vooral politiechef George Fivaz dat hij zich pas na Winnie's dood heeft uitgesproken over de moord op Stompie Seipei, waarmee Winnie Mandela in verband is gebracht. Vorige week zei Fivaz geen bewijzen te hebben voor die beschuldigingen.

Stompie, een 13-jarige jongen, werd in 1989 om het leven gebracht. Hij was ontvoerd door lijfwachten van Winnie Mandela. Ze werd in eerste instantie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, maar die werd later bij gebrek aan bewijs omgezet in een boete.

De kwestie wierp jarenlang een schaduw over de rol die haar moeder heeft gespeeld in de strijd tegen apartheid, vindt Zenani. Ze bracht in herinnering dat bij het overlijden van haar vader "de hele wereld" naar Zuid-Afrika kwam om afscheid te nemen van Nelson Mandela. Maar tijdens zijn 27 jaar durende gevangenschap op Robbeneiland "was het mijn moeder die zijn gedachtenis in leven hield".