Wekdienst 14/4: aanvallen in Syrië en begrafenis Winnie Mandela

Goedemorgen! Een week na de aanval in Douma waarbij gifgas zou zijn gebruikt, hebben de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië bombardementen uitgevoerd op doelen in Syrië. En in Zuid-Afrika wordt vandaag anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela begraven.

Het begint wat bewolkt, maar later vandaag breekt de zon op veel plaatsen door. In de loop van de dag gaat ook de wind liggen en kan de temperatuur oplopen naar 15 tot 19 graden.