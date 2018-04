Acteur Fred Vaassen is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als de Rotterdammer Harry Stevens in de VARA-tv-serie Oppassen!!!

Stevens was de huisvriend van de familie Bol-Buys, waar de serie om draaide. Het programma liep van 1991 tot en met 2003.

Vaassen overleed in zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel. Hij had al een tijd kanker.

De acteur die in meer dan 300 afleveringen opa Bol speelde, Ben Hulsman, overleed vorige maand.