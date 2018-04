Expositie over Oranjes en Joodse gemeenschap, inclusief pijnlijke episodes

In een sobere hoek van de verder volle expositieruimte staat een eenzame radio op een tafel. De stem van Wilhelmina klinkt. Het zijn vier fragmenten uit de radiotoespraken op Radio Oranje, die Wilhelmina in de oorlog vanuit Londen hield. In de 48 toespraken die ze hield, noemde ze de Joden drie keer, meestal in een bijzin.

Cohen: "Dat is ook een heel gevoelig punt. Ze had via dat sterke medium de mogelijkheid gehad om mensen te bereiken en aan te zetten om bijvoorbeeld Joodse onderduikers op te nemen. Ze had kunnen zeggen: iedereen die Joden verraadt, wordt streng gestraft na de oorlog. Maar ze heeft dat niet gedaan. In die fragmenten laat ze een gelaten betrokkenheid horen. Het had veel feller gekund."

Hoeveel feller laat een vierde fragment horen, waarin Wilhelmina zich uitlaat over de gedwongen tewerkstelling van mannen in Duitsland. Ze wenst "een vlammend protest te doen weerklinken" en heeft het over "moffenbende" en "landverraders".