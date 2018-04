Familie vermiste Duitse miljardair geeft hoop op redding op

Zijn familie denkt dat er bijna een week later geen kans meer is dat Haub nog levend wordt teruggevonden. Er wordt nog wel gezocht naar zijn lichaam. Tengelmann draait op voor de kosten van de zoektocht en de repatriƫring van zijn lichaam.

De 58-jarige zakenman was een van de rijkste mensen van Duitsland. Het vermogen van zijn familie wordt op 4,2 miljard euro geschat. Tengelmann is onder meer eigenaar van een textiel-discounter en een bouwmarkt en heeft belangen in internetwarenhuis Zalando.