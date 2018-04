Veiling van meubelen en tapijten uit Vredespaleis uitgesteld na commotie

De veiling van tientallen bijzondere stoelen en aantal tapijten uit het Vredespaleis in Den Haag is uitgesteld nadat er commotie over is ontstaan. Erfgoedvereniging Heemschut laat weten verbijsterd te zijn over de voorgenomen verkoop op 18 april. Het CDA heeft vragen over de veiling gesteld aan minister Van Engelshoven.

De stoelen en tapijten zijn speciaal zijn gemaakt voor het Vredespaleis, dat in 1913 werd geopend. Het zijn stoelontwerpen van ontwerpers Mesker en Retera, gemaakt door de vermaarde firma Pander, en tapijten van onder andere Jaap Gidding.

Renovatie

In het Vredespaleis zetelt het Internationaal Gerechtshof. In 2012 is de Grote Rechtszaal gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Een groot gedeelte van het oude meubilair werd toen overbodig en is opgeslagen. Eigenaar, de Carnegie-Stichting, benadrukt dat het Vredespaleis een werkpaleis is.

Volgens de Carnegie-Stichting hebben twintig van de honderd overbodige stoelen een nieuwe plek gekregen in het Vredespaleis. Voor de overige stoelen is naar een nieuwe functie buiten het Vredespaleis gezocht, net als voor de tapijten. Dat is maar voor een deel gelukt.

Voor het meubilair dat onder de hamer zou komen, was geen nieuwe bestemming gevonden. De stichting gaat nu, na de ophef, alsnog samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op zoek naar een oplossing.