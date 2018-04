VN-chef Guterres: Koude Oorlog terug van weggeweest

"Het Midden-Oosten is in chaos en de Koude Oorlog is terug van weggeweest." Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties was somber vandaag in de VN-Veiligheidsraad. Er is volgens hem een groot verschil met vroeger, omdat de waarborgen tegen escalatie niet meer lijken te werken.

Hij sprak onder meer over het conflict tussen Israël en de Palestijnen en de verdeeldheid tussen soennieten en sjiieten. Maar het gevaarlijkst is volgens Guterres de burgeroorlog in Syrië. "Er is geen militaire oplossing", benadrukte hij.

Gifgas

De Veiligheidsraad kwam vandaag bijeen op verzoek van Rusland, naar aanleiding van de mogelijke aanval met chemische wapens in Syrië.

Verschillende organisaties beschuldigen de Syrische regering van het gebruik van gifgas bij een aanval op Douma, het laatste bolwerk van de rebellen in Oost-Ghouta.

Guterres riep de leden van de Veiligheidsraad op om zich verantwoord op te stellen in "deze gevaarlijke omstandigheden". Volgens hem dreigen de toenemende spanningen te leiden tot een grootschalige militaire confrontatie.

Illegale gevechtshandeling

De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd met een militaire actie in Syrië, waarna Rusland waarschuwde dat Amerikaanse raketten zullen worden beantwoord met een tegenaanval.

De Russische VN-ambassadeur zei voor de Veiligheidsraad dat een aanval op Syrië een inbreuk zou zijn op het internationale recht, een illegale gevechtshandeling tegen een soevereine staat. Rusland is een bondgenoot van de Syrische regering van president Assad.

Geënsceneerd

De ambassadeur benadrukte verder dat het nog steeds de vraag is of in Douma echt chemische wapens zijn gebruikt. Alle informatie daarover komt van rebellen, zei hij. Hij suggereerde dat de aanval in scene was gezet door "buitenlandse agenten".

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie zei later dat de "zogenaamde chemische aanval" was geënsceneerd door de Britten.

Hij zei dat na de aanval in Douma een groep mensen die een ziekenhuis binnenkwamen met videocamera's. Ze beweerden dat de patiënten slachtoffer waren van chemische wapens, terwijl de artsen, volgens de woordvoerder, verklaarden dat dat niet zo was.

Propaganda

Correspondent David Jan Godfroid noemt het een absurd verhaal, dat nauwelijks te controleren is. Het past volgens hem wel in de hele propagandastroom, waarbij van beide kanten beweringen worden gedaan die lastig te controleren zijn.

De Russen beschouwen wat er over Douma, en ook over de Russische dubbelspion Skripal, wordt gezegd als westerse propaganda. Ze willen daar iets tegenover stellen, aldus Godfroid.

'Iedereen weet het'

De VN-ambassadeur van de Verenigde Staten reageerde voor de Veiligheidsraad dat Rusland van alles kan zeggen, maar dat iedereen weet wat er gebeurd is.

Frankrijk stelde dat Syrië nog steeds geen goed antwoord heeft gegeven op vragen over de onderdelen van chemische wapens die eerder door inspecteurs zijn gevonden.

China benadrukte in de raad dat er geen militaire oplossing is. De wereldbevolking wil vrede, geen oorlog, zei de Chinese VN-ambassadeur.