Donkey Kong-koning speelt vals: alle records ongeldig

De bekende arcadegamer Billy Mitchell is al zijn Donkey Kong-titels kwijt en hij mag geen nieuwe records meer insturen. Dat is besloten door Twin Galaxies, dat wereldwijd gamerecords valideert.

Mitchell wordt al jaren beschuldigd van valsspelen. In 1982 vestigde hij als eerste een record in het spel Donkey Kong. Het duurde lang voor dit werd gebroken en later vestigde Mitchell zelf opnieuw een paar keer het record in het bekende Nintendo-spel.

In 2007 was de recordhouder te zien in de de documentaire The King of Kong. Daarin probeert de Amerikaanse gamer Steve Wiebe het record van Mitchell te breken en aan het einde van de documentaire lukt hem dat. In hetzelfde jaar diende Mitchell een nieuw record in bij Twin Galaxies, waarbij hij ook meteen als eerste meer dan een miljoen punten te pakken had.

Twijfelachtige printplaat

In de jaren daarna diende Mitchell meerdere high scores in. Het beoordelen van de records doet Twin Galaxies op basis van filmbeelden. Daarop is te zien hoe de recordhouder zijn scores behaalt en hoe de printplaat waar het spel op staat ter verificatie uit de arcadekast wordt gehaald.

Er ontstond alleen twijfel over of de printplaat die uit de kast werd gehaald wel de originele Donkey Kong-game bevat. Uit onderzoek van Twin Galaxies blijkt nu dat dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval is.