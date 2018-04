Anderhalf jaar cel voor student die vriend bijna doodsloeg

Een 20-jarige student uit Assen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar. De man sloeg en schopte vorig jaar bij een roeivereniging in Groningen een vriend een schedelbasisfractuur.

De rechter acht poging tot doodslag bewezen. Volgens de rechter had de dader het slachtoffer kunnen doden, daarom is volgens de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats. Een half jaar van de straf is voorwaardelijk.

Gezichtsreconstructie

In oktober vorig jaar nam een man een vriend mee naar een feest op de roeiclub. Na het feest ontstond er ruzie tussen de mannen. Het slachtoffer viel na een klap op de grond en werd meerdere keren geschopt.

Hij belandde in het ziekenhuis met schedelbasisfracturen. Hij werd zo hard in zijn gezicht geraakt dat hij met een operatie een gezichtsreconstructie heeft moeten ondergaan.

Tijdens de zitting vertelde de dader volgens RTV Noord dat hij zo'n twintig biertjes ophad en zich niets van de ruzie kan herinneren.