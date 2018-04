Tientallen gewonden bij Palestijns protest Gazastrook

Israël heeft een gebiedsverbod ingesteld in de buurt van het hek bij de grens en zet scherpschutters in. Eerder deze week ontstond ophef over een video waarop is te zien hoe een Palestijn wordt neergeschoten door een Israëlische militair.

Sinds twee weken demonstreren duizenden Palestijnen op vijf plekken langs de grens in de Gazastrook. Ze hebben tentenkampen opgezet en zijn van plan om daar tot 14 mei te blijven, wanneer Israël zijn zeventigste verjaardag viert.