Brieven en foto's Boer Zoekt Vrouw-deelnemers op straat door beveiligingsfout

Brieven en foto's van deelnemers aan tv-programma Boer Zoekt Vrouw waren door een beveiligingsfout openbaar toegankelijk op internet. Omroep KRO-NCRV laat in een reactie weten "niet uit te kunnen sluiten" dat documenten daardoor bij derden zijn beland.

Weblog Slebs ontdekte het lek. De site zag dat de documenten in een zogenoemde open directory waren geplaatst, een onbeveiligde online opslagplaats.

Hoelang iedereen kon meelezen met de persoonlijke hartenkreten waarmee Boer Zoekt Vrouw-deelnemers een boer pogen te verleiden, is onduidelijk. Wel stelt KRO-NCRV dat het lek inmiddels is gedicht. Er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het incident en er wordt gecontroleerd welke gegevens er precies toegankelijk waren.

'Enorm geschrokken'

"Wij dachten dat dit fenomeen zo rond 2007 wel uitgestorven was maar nee, bij de KRO-NCRV doen ze er nog gewoon aan", aldus Slebs. Het blog plaatste onder meer screenshots van een foto en brief uit de open directory om het lek te bewijzen.

In een reactie op de eigen website schrijft KRO-NCRV dat het "enorm geschrokken is". Volgens de omroep is meteen actie ondernomen toen het lek bekend werd. "Wij betreuren het voorval ten zeerste en doen er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen. Aan alle betrokkenen biedt KRO-NCRV haar excuses aan."