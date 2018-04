Gezondheidsminister over wijn en zonnebank: ik geniet van de geneugten des levens

Minister de Jonge van Volksgezondheid moest vanmorgen een beetje zuchten toen hij over het recente onderzoek las, dat wie één glas alcohol per dag drinkt, ook al het risico loopt eerder te overlijden. Eerder deze week waren er alarmerende berichten over het gebruik van de zonnebank, iets waar de minister ook wel eens gebruik van maakt.

Bij de inloop van de ministerraad verwees De Jonge voor een reactie op de wijn naar staatssecretaris Blokhuis. "Het is zijn portefeuille en daar ben ik altijd blij om als ik berichten lees waarin ik zie dat dit ook weer slecht voor de gezondheid blijkt te zijn. Dat zie je vaker met de geneugten des levens."

'Ik ben geen monnik'

Een ander genoegen waar De Jonge zich wel eens aan bezondigt is de zonnebank. Deze week pleitten het KWF en dermatologen voor meer voorlichting over de gevaren van zonnebanken.

Op de vraag of hij daar nu mee stopt, antwoordde minister de Jonge: "Ik ben minister geworden en geen monnik. Dat betekent dat ik niet onfeilbaar ben. Ik hou ervan eens in de zoveel tijd zo'n zonnebank te pakken. Anders zou je tegen me zeggen: wat zie je er toch beroerd uit."

Hij voegde er wel een advies aan toe: "Voor al die dingen geldt: doet het met mate en doe het met verstand. En volgens mij is dat het meest wijze advies dat je een mens kunt geven."