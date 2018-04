Geniet met mate? Onderzoekers zijn strenger: drink liever niet

Geniet, maar drink met mate. Bij alcoholreclames is die kreet al jaren te zien. Maar nu blijkt uit onderzoek van meer dan honderd universiteiten dat de slogan misschien beter veranderd kan worden in 'geniet, maar drink beter niet'. Gezond drinken bestaat namelijk niet, zo staat in een onderzoek dat is gepubliceerd in het Britse tijdschrift The Lancet.

Over de vermeende gezondheidseffecten van alcohol is al jaren discussie. De Gezondheidsraad adviseerde in 2015 al om alcohol helemaal te mijden, terwijl verslavingszorginstelling Jellinek op zijn website schrijft dat een geringe hoeveelheid alcohol, een glas per dag, kan helpen om hart- en vaatziekten tegen te gaan. Ook leidt alcohol, zo schrijft de instelling, tot een toename van gezond cholesterol.

Toch ligt dat inmiddels wat genuanceerder, vertelt Floor van Bakkum van Jellinek. "We moeten eigenlijk af van het idee dat alcoholgebruik gezond is", zegt ze. "Dat las je soms terug: mensen die een of twee glazen per dag dronken en dat als gezond zagen. Steeds meer blijkt dat dat niet klopt. En deze studie laat dat zien. Daarop moeten we onze websites ook aanpassen. De boodschap over alcohol wordt steeds strenger, en wij gaan daar in mee."