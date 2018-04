Duitse U-Boot uit WOII gevonden in Deense Noordzee

Volgens de onderzoekers is de onderzeeboot door een Brits gevechtsvliegtuig tot zinken gebracht. Het was lange tijd onduidelijk waar precies. De Britse piloot had de verkeerde plek aangewezen, zestien kilometer van de plek waar het wrak nu is gevonden.

De XXI kon in theorie zonder stoppen Zuid-Amerika bereiken. Het is niet duidelijk of dat ook werkelijk de missie was, en of er belangrijke spullen aan boord waren.

Op de vlucht

De 58 bemanningsleden zouden op het moment van de aanval op de vlucht zijn geweest nadat de nazi's zich in Nederland, Denemarken en het noord-westen van Duitsland hadden overgegeven.

Het bergen van het wrak wordt volgens het museum een lastige klus. De U-boot ligt op 123 meter diepte op een plek die moeilijk te bereiken is.