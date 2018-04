Bestuurder graafmachine komt om door gevallen heipaal

In Breukelen is vanochtend de machinist van een graafmachine omgekomen. Dat heeft de Veiligheidsregio bevestigd aan RTV Utrecht.

Tijdens bouwwerkzaamheden aan de Merwedeweg viel een heipaal op de cabine van de graafmachine. Collega's van het slachtoffer hebben de heipaal van de graafmachine gehaald in een poging de man te redden. Dat deden zij in afwachting van de gealarmeerde hulpdiensten. De man was echter al overleden.

De politie en de arbeidsinspectie doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Zodra dat afgerond is, kan de brandweer de omgekomen machinist uit de cabine halen.