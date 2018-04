Wiebes: gesprek met Shell en Exxon gaat over ingewikkeld dossier

Minister Wiebes zegt dat de gesprekken met Shell en Exxon over het dichtdraaien van de gaskraan constructief zijn, maar dat het nog wel even kan duren voor ze eruit zijn. "Alles wat de afgelopen 55 jaar is afgesproken, moet nu anders. Dat kost even tijd."

Bronnen zeggen tegen de NOS dat er achter de schermen een gevecht wordt gevoerd over de rekening voor het afbouwen van de gaswinning in Groningen. Maar volgens Wiebes is van een gevecht geen sprake. "De sfeer aan tafel is prima. Er valt geen onvertogen woord."