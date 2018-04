Acht aanhoudingen na jaar onderzoek naar dodelijke stormloop Turijn

In totaal acht mensen zijn aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke stormloop in Turijn vorig jaar tijdens de Champions League-finale. De verdachten hebben volgens de Italiaanse justitie een "bijtende stof" gesproeid in een grote groep mensen die op een plein keken naar Juventus-Real Madrid. In de daaropvolgende chaos wilden ze toeschouwers beroven, melden bronnen aan Rai News.

1500 mensen raakten gewond, een vrouw kwam om het leven.

Het onderzoek naar de gebeurtenissen werd woensdagavond afgesloten, melden Italiaanse media. Volgens persbureau ANSA is onder meer gekeken naar de rol die de politiechef en de burgemeester hebben gespeeld.

De bijtende spray zou gespoten zijn door een groep jonge criminelen, aldus Rai. Ze zouden dat al vaker hebben gedaan. De autoriteiten kwamen de verdachten op het spoor in een ander onderzoek. In getapte telefoongesprekken kwam een kostbare ketting ter sprake die op het plein was gestolen. Een deel van de verdachten zou afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie.