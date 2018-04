Spitsstroken even dicht door dichte mist

In sommige delen van Nederland moet het verkeer rekening houden met dichte mist. Volgens het KNMI is het zicht op sommige plekken minder dan honderd meter.

Vanwege de mist waren vanochtend op sommige plaatsen de spitsstroken dicht, maar ze zijn inmiddels overal weer open. Rijkswaterstaat kan de stroken bij mist niet goed in de gaten houden. De spitsstroken fungeren normaal gesproken ook als vluchtstrook en sluiten als er een pechgeval of ongeval is. Door de mist kan Rijkswaterstaat niet zien of de situatie op de stroken veilig is.

Naar verwachting is de mist na de ochtendspits helemaal verdwenen.