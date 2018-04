Minister hoopvol over overname van Siemens Hengelo

Minister Wiebes van Economische Zaken is hoopvol dat Siemens in Hengelo wordt overgenomen en een duurzame toekomst tegemoet gaat.

De Kamer wil dat Wiebes zich maximaal inspant om de werkgelegenheid bij Siemens Hengelo te behouden. In november vorig jaar werd de sluiting aangekondigd.

In een debat in de Tweede Kamer zei de minister dat hij vandaag van de directeur heeft begrepen dat er onderhandelingen zijn met "twee uitstekende Nederlandse bedrijven" en dat de gesprekken goed verlopen. Op verzoek van Siemens zei Wiebes niet om welke bedrijven het gaat.

De minister wilde wel kwijt dat hij een positief gevoel heeft overgehouden aan het gesprek met de directie en dat zijn ministerie de ontwikkelingen nauwgezet volgt.

'Complex proces'

De gasturbine- en compressorfabriek zou in 2020 dicht moeten van het moederbedrijf in Duitsland. Er werken 600 mensen. De minister wilde niet veel kwijt over de fase waarin de onderhandelingen over de overname verkeren. Volgens hem is het proces complex en vraagt het tijd, maar heeft hij vertrouwen in de goede afloop. Wiebes noemde geen termijn waarop de onderhandelingen kunnen zijn afgerond.

De minister zei verder dat ook de bonden en de ondernemingsraad vertrouwen hebben in de gesprekken. Er zou geen groter verloop van personeel zijn dan normaal.