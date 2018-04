Nog geen beslissing VS, May achter ingrijpen tegen Syrië

De Amerikaanse president Trump heeft gesproken met zijn veiligheidsadviseurs en nog geen beslissing genomen over een mogelijke vergeldingsactie op Syrië. Dat heeft het Witte Huis laten weten. Trump zal vandaag nog overleggen met de Franse president Macron en de Britse premier May.

Vanavond werd het kabinet van de Britse premier May het erover eens dat er moet worden ingegrepen in Syrië om te voorkomen dat er ooit nog chemische wapens worden gebruikt in het land. Volgens de regering is het "zeer waarschijnlijk" dat het bewind van de Syrische president Assad verantwoordelijk is voor de vermoedelijke chemische aanval op Douma.

Het kabinet zegt dat er sprake is van een barbaarse daad, die aan 75 mensen het leven heeft gekost. In een verklaring schrijft de regering dat de vermoedelijke gifgasaanval de zoveelste inbreuk is van het internationaal recht op het gebied van chemische wapens.

"Na discussie is het kabinet het erover eens dat het van fundamenteel belang is dat het gebruik van chemische wapens niet zonder antwoord blijft", schrijft de regering in een verklaring. Er is besloten dat er een reactie moet komen die het regime van Assad afschrikt om ooit nog chemische wapens te gebruiken. Daarnaast moet de humanitaire nood in Syrië ermee worden verlicht.

Militaire actie?

Opvallend genoeg wordt er in de verklaring niet expliciet gesproken over een militaire actie in Syrië, waar voorafgaand aan de bijeenkomst van het kabinet wel over werd gespeculeerd. Waarschijnlijk laat de regering een beslissing daarover afhangen van de koers die het Witte Huis kiest en de steun voor militair ingrijpen in de VN-Veiligheidsraad. De V-Raad komt mogelijk morgen bijeen om over Syrië te praten.

De Amerikaanse president Trump heeft dus nog geen besluit genomen over een reactie in Syrië. Hoewel Trump aanvankelijk zei dat Rusland zich moest opmaken voor een raketaanval op Syrië, zwakte hij dat later af. In een tweet schreef de president later dat een vergeldingsaanval snel, of juist helemaal niet zo snel kon plaatsvinden.

Parlement steeds moeilijker te negeren

Het blijft de vraag of premier May toestemming zal vragen aan het parlement voor een aanval op Syrië. "Liever doet Theresa May dat niet in het Lagerhuis", zegt correspondent Tim de Wit. "Ze denkt daarbij aan haar voorganger David Cameron. In 2013 deed hij hetzelfde na een chemische aanval in Syrië, maar toen verloor Cameron die stemming. Hij stond internationaal in zijn hemd."

Net als in 2013 is het Lagerhuis sterk verdeeld over ingrijpen in Syrië. "Maar omzeilt ze het parlement, zal de oppositie zeggen dat je voor zo'n belangrijk besluit breed draagvlak nodig hebt. Hoe langer het duurt voor er tot militaire actie wordt overgegaan, hoe moeilijker het voor haar wordt om het parlement te negeren."