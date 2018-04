Marokko: PvdA'ers mochten wel naar Rif-gebied

De Marokkaanse regering ontkent dat PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen en -Europarlementariƫr Kati Piri gisteren niet naar de steden Al Hoceima en Nador mochten reizen. "Het is niet waar wat zij zeggen", zei de woordvoerder van de regering toen hem daarnaar werd gevraagd. Verder ging hij niet op de zaak in.

Ploumen blijft erbij dat hen de toegang tot beide steden is ontzegd. "Eerst zijn wij gebeld door de Marokkaanse ambassadeur bij de EU dat de lokale autoriteiten ons niet zouden toelaten", zei ze tegen de NOS. "Gisteren aan het eind van de middag kregen we van de secretaris-generaal van het Marokkaans parlement hetzelfde te horen. De Nederlandse ambassadeur in Marokko was daarbij." Een reden voor de weigering werd niet gegeven.

Ploumen en Piri waren in Marokko om hun solidariteit te betuigen met de Hirak-protestbeweging in de Rif. In Al Hoceima en Nador zouden ze met familieleden spreken van mensen die bij de protesten zijn opgepakt. Dat hadden ze twee maanden geleden al bij de Marokkaanse autoriteiten gemeld.

Dinsdag hebben ze in Casablanca het proces bijgewoond tegen Nasser Zafzafi, de leider van beweging die al bijna een jaar vastzit. Gisteren spraken ze in de hoofdstad Rabat met de minister van Justitie en leden van het parlement. Na het gesprek met de secretaris-generaal van het parlement hebben ze hun reis afgebroken en zijn ze teruggekeerd naar Nederland.