Ex-BMW-man nieuwe topman bij Volkswagen

'Culturele verandering'

Müller kwam aan het hoofd van het bedrijf toen het voor de grootste uitdaging in zijn geschiedenis stond, zegt voorzitter van de raad van toezicht Hans Dieter Pötsch. Hij zou vervolgens "een culturele verandering" in gang hebben gezet.

Nadat Müller vandaag was teruggetreden, benoemde de raad van toezicht van Volkswagen Diess per direct als opvolger. Volgens het autobedrijf is de wissel nodig om de veranderingen die het in gang heeft gezet verder door te voeren.

Volkswagen wil zich meer gaan richten op milieuvriendelijk vervoer. Diess wil dat het bedrijf in 2025 de grootste fabrikant van elektrische auto's is.