Syriër zit al langer dan een maand vast op Maleisisch vliegveld

Geen douche, geen bed en om de tien minuten een blikkerige mededeling door de speakers: zo ziet het leven van de Syrische Hassan al-Kontar (36) er al langer dan een maand uit. Sinds 7 maart zit hij vast in een vertrekhal van Kuala Lumpur International Airport.

Kontar werkte in de Verenigde Arabische Emiraten toen in Syrië de burgeroorlog uitbrak. Als gevolg daarvan verloor hij zijn baan en zijn werkvisum en werd hij in 2016 naar Maleisië gedeporteerd. Daar had Kontar een visum voor drie maanden, maar hij bleef er tot maart dit jaar om genoeg geld bijeen te sprokkelen voor een vliegtuigticket naar Ecuador, waar hij asiel wilde aanvragen.

Toegang geweigerd

Uiteindelijk had Kontar genoeg geld voor een vliegtuigticket van Turkish Airlines, maar toen hij op de dag van vertrek aankwam bij de gate, weigerde het personeel hem toegang tot het vliegtuig. Het vliegtuig vertrok zonder hem. Het is nog onduidelijk waarom Kontar geweigerd werd. Turkish Airlines is niet bereikbaar voor commentaar.

Kontar kan naar eigen zeggen Maleisië niet meer in. Hij is bang dat hij wordt opgepakt en teruggestuurd naar Syrië. Naar eigen zeggen wordt hij daar gezocht omdat hij zijn dienstplicht heeft ontlopen.

Naar een ander land vliegen is ook geen optie. "Niemand laat me toe", zegt hij in een video op Twitter. Kontar poogde nog naar Cambodja te reizen. Dit keer kwam hij het vliegtuig wel in, maar werd hem bij Cambodjaanse douane toegang tot het land geweigerd. Hij beschikte niet over het vermogen dat nodig was om asiel te kunnen aanvragen.

"Ze pakten mijn paspoort af", zegt hij tegen de Daily Mail. En zo werd hij teruggestuurd naar Kuala Lumpur.