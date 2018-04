Forse strafeis tegen 'de nachtmerrie van elke vrouw'

Justitie heeft 21 jaar cel plus tbs geëist voor de gijzeling en verkrachting van een vrouw in Rotterdam. De vrouw werd in maart vorig jaar in haar eigen huis opgesloten en bedreigd met een mes.

De verdachte wachtte het slachtoffer op toen ze 's nachts van station Rotterdam Centraal naar huis liep. Hij sleurde de vrouw aan haar haar naar binnen, bond haar vast met schoenveters en zei: "Ik ga jou gevangen houden. Jij bent mijn slaafje."

De man verkrachtte haar meerdere keren. Ook kneep hij haar keel dicht en dreigde haar te vermoorden. De dader vluchtte toen het de vrouw lukte om noodberichten te sturen naar familie en bekenden.

De officier van justitie vatte het volgens RTV Rijnmond als volgt samen. "Verdachte is de belichaming van de nachtmerrie van elke vrouw. De onbekende man die je ongemerkt achtervolgt naar je woning en je daar aanvalt, vernedert en verkracht."

Verleden vol geweld

De verdachte is de 33-jarige Arthur C. Hij heeft een verleden vol geweld, en heeft daarvoor vanaf zijn 19de bijna onafgebroken vastgezeten. Als hij vrijkwam, ging hij steeds binnen een paar dagen opnieuw in de fout.

Hij was een paar dagen voor de gijzeling en verkrachting vrijgelaten. Acht uur later probeerde hij een vrouw in Rotterdam te beroven, ook bij haar eigen woning. Twee dagen daarna vond de brute verkrachting plaats. De vrijlating was opmerkelijk, omdat de man in december nog zijn enkelband had doorgeknipt na een eerdere vrijlating.

De verdachte kon worden opgepakt na een snel dna-onderzoek. Zijn dna werd onder meer gevonden op een sigarettenpeuk.

Geestelijke stoornis

Justitie is ervan overtuigd dat de man een geestelijke stoornis heeft, hoewel hij niet heeft meegewerkt aan psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. "Een op te leggen straf kan hoogstens een tegemoetkoming zijn voor het leed dat de slachtoffers hebben te verwerken", aldus de officier.

Justitie wil daarom dat hij oude straffen alsnog helemaal uitzit. Hij zou dan in totaal bijna 25 jaar de cel in moeten. De vrouw die werd verkracht eist smartengeld van 35.000 euro.

De rechtbank in Rotterdam doet vermoedelijk over twee weken uitspraak.