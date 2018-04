Knuffelbare alpaca is nieuwe panda, maar niet iedereen is daar blij mee

Het wandelen met alpaca's, of het gebruik van beesten bij een evenement, is toegestaan in Nederland. "Maar wij zijn er over het algemeen geen voorstander van, omdat het dierenwelzijn hierbij vaak in het geding is. Het levert dieren veel stress op om bij drukke evenementen met veel mensen aanwezig te zijn", zegt Robyn Pees van dierenwelzijnsorganisatie Dier en Recht.

De alpaca leeft van nature op de hoogvlakten van Zuid-Amerika en gedijt het beste op een hoogte van zo rond de 5000 meter. "Daar is de lucht heel droog. Meelopen in een optocht in het vochtige laagland in Nederland is voor een alpaca mogelijk heel onnatuurlijk en stressvol", zegt Pees. "Gemeenten zouden pas een vergunning moeten geven als wetenschappelijk vaststaat dat de dieren het geen probleem vinden om in een optocht meegesleept te worden. Het is een vreemde en ouderwetse vorm van vermaak."