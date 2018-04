'Naaktfoto's honderden Nederlandse meisjes gedeeld in wraakpornonetwerk'

In een besloten wraakpornonetwerk wisselen ruim 2000 jongens naaktfoto's uit van honderden meisjes uit Nederland. Dat meldt RTL Nieuws, dat undercover ging in het netwerk. Volgens RTL Nieuws gaat het om meer dan 30.000 afbeeldingen en video's. De beelden zouden gesorteerd zijn op naam en woonplaats en zijn voorzien van links naar de profielen op sociale media van de slachtoffers.

Uit het onderzoek van RTL blijkt dat foto's van minstens 400 Nederlandse meisjes in het netwerk worden gedeeld. Het merendeel van de beelden zou zijn gemaakt door de meisjes zelf. RTL schat in dat een groot deel van de meisjes waarschijnlijk minderjarig is.

De beelden zouden te vinden zijn op de beveiligde Nieuw-Zeelandse clouddienst Mega. De map met de wraakporno is alleen toegankelijk met een uitnodiging. Door zelf beelden te delen, kan zo'n uitnodiging worden verstrekt. De meer dan 40 gigabyte aan porno wordt dagelijks aangevuld.

Naaktfoto's ruilen

Journalisten van RTL kregen toegang tot een chatkanaal van online-dienst Discord, waarin jongens over de wraakpornoverzameling spraken en plannen maakten om meer beelden te bemachtigen. Ze noemen de naaktfoto's 'wins' en ruilen ze met elkaar. Er zou ook op aanvraag gehackt worden, soms tegen betaling.

Ook zou er worden gesproken over het afpersen van meisjes. In een van de chats waar RTL inzage in had, werd gesuggereerd om slachtoffers losgeld te laten betalen via Monero, een cryptocurrency die voor anonieme betalingen is gemaakt.

Het Belgische VTM Nieuws heeft inzage gekregen in de gegevens die RTL in handen heeft. Ook in België zijn honderden meisjes het slachtoffer van het netwerk. De Belgische politie is een onderzoek begonnen naar het wraakpornonetwerk en aanverwante chatkanalen.

Exposen

Eind vorig jaar werd bekend dat meisjes en vrouwen op de app Telegram worden 'ge-exposed', ontmaskerd. Ook de leden van het wraakpornonetwerk noemen het delen van naaktbeelden en die voorzien van sociale mediaprofielen 'exposen'. Volgens RTL worden seksueel getinte foto's naast Facebook-foto's geplaatst, in het bijzonder wanneer meisjes op de foto's niet herkenbaar zijn.

Minister Grapperhaus wil dat er meer wordt gedaan om 'exposen' te bestrijden. Zo zou hij het strafrecht willen moderniseren op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

'Aanbod te groot'

Naar aanleiding van het nieuws over het wraakpornonetwerk herhaalt de Nederlandse politie vandaag dat mensen die geconfronteerd worden met dit soort beelden, aangifte moeten doen. Er wordt geen onderzoek gestart naar aanleiding van het nieuws van RTL, zoals in België.

Volgens de politie is clouddienst Mega bekend als een plek waar plaatjes worden geüpload, maar of deze groep al bekend was kon de woordvoerder niet zeggen. "De politie zoekt zelf actief naar kinderporno, maar als het om ander materiaal dan misbruik gaat, is het aanbod te groot om de herkomst van alle afbeeldingen uit te pluizen."