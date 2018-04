Chinese studenten vragen Rutte de kleren van het lijf

Het is geen grote groep, maar de twaalf studentes die Nederlands studeren op de Foreign Languages-universiteit in Peking lieten vandaag luid van zich horen. Ze hadden dan ook een bijzondere gast op bezoek: de Nederlandse premier Rutte.

Meteen bij binnenkomst in de aula was te merken dat Rutte zich als een vis in het water voelde tussen de studenten. Hij liep meteen op een groepje Nederlandse studenten af die in Peking studeren en vroeg naar hun ervaringen. Daarna ging zijn jasje uit en stond hij na de officiƫle speeches en plichtplegingen de studenten uitgebreid te woord.