Griekse straaljager stort neer na wegjagen Turken

Een gevechtsvliegtuig van de Griekse luchtmacht is in de Egeïsche Zee gestort. De piloot kwam daarbij om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, zegt het Griekse ministerie van Defensie.

Het verongelukte toestel was een Mirage 2000-5. Griekse media melden dat het op de terugweg was naar zijn basis op het eiland Skyros. De Mirage stortte vlak voor de landing in zee.

De straaljager was op weg geweest om Turkse gevechtsvliegtuigen te onderscheppen. Dat gebeurt de laatste tijd vaker. Griekenland en Turkije twisten al tientallen jaren over de soevereiniteitsrechten in de regio, onder meer in het luchtruim boven de Egeïsche Zee.

Volgens Turkse media waren er geen Turkse gevechtsvliegtuigen in de buurt toen het Griekse toestel neerstortte. Het Griekse ministerie van Defensie zei dat het ongeluk zeer waarschijnlijk niet is veroorzaakt door vijandelijke activiteiten.

Premier Tsipras verklaarde vanavond dat Griekenland een "geweldige piloot" heeft verloren. Minister van Defensie Panos Kammenos noemt de omgekomen piloot op Twitter een held. "Hij kwam om bij de verdediging van onze nationale soevereiniteit en territoriale integriteit."