Ophokplicht vogelgriep na 4 maanden ingetrokken

Met ingang van morgen is er geen ophokplicht meer voor pluimvee. Minister Schouten van Landbouw trekt deze en andere landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep in. Volgens haar is het risico op besmetting door wilde watervogels zo afgenomen dat de maatregelen niet langer nodig zijn.

De landelijke maatregelen werden in december ingesteld na de ontdekking van vogelgriep op een bedrijf in Biddinghuizen. In de loop van de tijd werden de ophok- en afschermplicht al in een paar regio's ingetrokken. Die intrekking geldt vanaf morgen dus voor het hele land.

Hygiƫnevoorschriften om stal en erf te mogen betreden, blijven wel van kracht.

De recentste uitbraak van vogelgriep was een maand geleden in Kamperveen. Ook het vervoersverbod dat toen werd ingevoerd rond het bedrijf, vervalt morgen.