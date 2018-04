Rijk gaat tijdelijk gebouw medicijnagentschap kopen, niet huren

Het Rijk koopt het gebouw waarin het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) tijdelijk wordt ondergebracht. Het was eerst de bedoeling het gebouw in Amsterdam tien jaar te huren, maar volgens het Rijksvastgoedbedrijf blijkt kopen voordeliger, zeker voor de lange termijn.

Het gaat om het Spark-gebouw bij station Sloterdijk. Het Rijk koopt het voor 42,8 miljoen euro.

Nieuwbouw eind 2019 klaar

Vanwege de brexit verhuist het EMA in 2019 van Londen naar Amsterdam. Op de Amsterdamse Zuidas wordt daarvoor een nieuw kantoor gebouwd. De nieuwbouw is pas eind volgend jaar klaar en de verhuizing is al in maart. Daarom is als 'overbrugging' het Spark-gebouw beschikbaar. Na 2019 zal het worden gebruikt om rijksdiensten in onder te brengen.

Het EMA houdt zich onder meer bezig met de beoordeling en registratie van nieuwe geneesmiddelen.