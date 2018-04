Vrouw (19) aangehouden na vondst dode baby Schiedam

De politie heeft gisteravond een vrouw van 19 aangehouden in verband met de vondst van een dode baby, afgelopen zaterdag op een balkon in Schiedam. De baby lag daar in een plastic zak.

De vrouw is een bewoonster van de woning waar de baby werd gevonden. De politie noemt het zeer waarschijnlijk dat zij de moeder is en onderzoekt de omstandigheden waaronder het kind ter wereld is gekomen en of er meer mensen bij dit drama betrokken zijn.

De politie deed zaterdag nog een dringend beroep op de ouders om zich te melden. Meteen was er vooral zorg om de moeder van het kind, die waarschijnlijk medische en psychische hulp nodig had.