Bij vergunningaanvraag ook relaties gescreend

Het kabinet wil dat overheden bij de aanvraag van een vergunning voortaan ook de zakelijke omgeving van de aanvrager kunnen nagaan. Op die manier krijgen ze meer mogelijkheden om te voorkomen dat criminelen of hun stromannen de overheid misbruiken om strafbare feiten te plegen. De ministers Grapperhaus en Dekker hebben een wetsvoorstel voorgelegd aan diverse adviesinstanties.

Het kabinet beschouwt de inzet tegen de "ondermijnende, georganiseerde criminaliteit" als een van de speerpunten van het beleid. Grapperhaus en Dekker willen de Wet Bibob uitbreiden. Met die wet kunnen overheden de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken als ze bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvragen, of als ze onroerend goed kopen dan wel verkopen.

Geldlener of aandeelhouder

Nu mogen gemeenten, provincies en het Rijk alleen justitiƫle gegevens opvragen over de aanvrager zelf. Dat wordt dus verruimd. Voortaan mag ook informatie worden gebruikt over iemand die de aanvrager van een vergunning bijvoorbeeld geld leent. Maar het kan ook gaan om een bestuurder of aandeelhouder, die vermeld staat op de aanvraag van een subsidie.

Nieuw is ook dat Bibob-onderzoek mogelijk wordt bij alle overheidsopdrachten. Nu is dat nog beperkt tot de sectoren bouw, ICT en milieu. Volgens het kabinet zijn de risico's tegenwoordig niet meer beperkt tot deze sectoren.