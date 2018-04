Makelaars waarschuwen: huizenmarkt loopt vast

Steeds minder koopwoningen, forse prijsstijgingen én een stagnerende nieuwbouw: zie daar de ingrediënten voor een veel te krappe huizenmarkt. "De woningmarkt loopt meer en meer vast", is de sombere boodschap vanochtend op de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De belangenclub vraagt daarom om drastische maatregelen.

De NVM publiceerde de cijfers over het eerste kwartaal. Hoewel er nog regio's zijn waar de woningmarkt floreert, gaat het in steeds meer delen van het land niet goed. "Consumenten hebben steeds minder te kiezen en moeten diep in de buidel tasten om aan een koopwoning te komen. Als dit zo doorgaat, loopt de zaak binnenkort vast", waarschuwt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Samenwerking

De makelaars roepen op tot meer samenwerking tussen overheden, bouwers, projectontwikkelaars en makelaars/taxateurs. "Of het nu gaat om bestaande bouw, nieuwbouw, huurwoningen - sociaal en vrij - of om de omvorming van commercieel naar agrarisch vastgoed, we moeten nu echt de handen ineen slaan."

De daling in het aantal verkochte koopwoningen, die de NVM eind 2017 al constateerde, zet in 2018 versterkt door. Er zijn in het afgelopen kwartaal bijna 13 procent minder woningen verkocht dan een jaar geleden. In totaal veranderden 33.800 woningen van eigenaar, bijna 5000 minder dan in het eerste kwartaal van 2017.