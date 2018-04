Trump wil Turkse steun voor mogelijke aanval in Syrië

De Verenigde Staten proberen zo breed mogelijke steun te krijgen voor een militaire vergeldingsactie tegen Syrië, en daartoe is ook Turkije benaderd. President Trump heeft gebeld met president Erdogan. De twee hebben afgesproken dat ze de komende dagen nauw contact houden.

Turkije is een belangrijke speler geworden in de oorlog in Syrië en is daarbij ook in conflict gekomen met NAVO-bondgenoot Amerika. Zo zijn de Amerikanen slecht te spreken over de Turkse militaire operaties tegen de Koerden in het Syrische strijdgebied. De VS beschouwt de Koerdische strijdgroepen als een waardevolle bondgenoot in de strijd tegen Islamitische Staat.

Turkije draagt twee petten

Volgens correspondent Lucas Waagmeester draagt Turkije twee petten in het conflict: aan de ene kant is er een soort vredesoverleg met Iran en Rusland over beëindiging van de oorlog. Op sommige plekken coördineren ze zelfs gevechtshandelingen. Aan de andere kant is ook Turkije woedend over de aanval op burgers in Douma, waarbij door het Syrische leger - dat wordt gesteund door de Russen - mogelijk chemische wapens zijn gebruikt.

Na de aanval op Douma heeft Turkije heeft nog eens gezegd dat de Syrische president Assad weg moet.