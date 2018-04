Rusland betwijfelt echtheid verklaring Joelia Skripal

De Russische ambassade zet grote vraagtekens bij de verklaring van Joelia Skripal, die gisteren na haar vertrek uit het ziekenhuis is uitgegeven door Scotland Yard. Skripal (33) en haar vader, een voormalig dubbelspion, zijn volgens de Britse regering begin vorige maand het slachtoffer geworden van een Russische aanslag met het zenuwgas novitsjok.

Het vergiftigingsincident heeft de verhoudingen tussen Rusland en Groot-Brittannië op scherp gezet. In de geschreven verklaring van Scotland Yard zegt Skripal, die onder politiebescherming staat, dat zij "te zwak is voor een interview met media". Bovendien wijst zij aangeboden hulp van de Russische ambassade af.

'Beroofd van haar vrijheid'

In een reactie hierop schrijft de Russische ambassade "sterk te betwijfelen of de verklaring van Joelia zelf komt". De ambassade noemt haar verklaring een "interesting read", maar zegt "dat het meer vragen oproept dan antwoorden geeft". De ambassade zegt bang te zijn dat ze "te maken hebben met een gedwongen isolatie van een Russische burger" en vraagt Groot-Brittannië te bewijzen dat Skripal niet van haar vrijheid is beroofd.

"De tekst is zo opgezet dat deze precies de officiële verklaringen van de Britse regering ondersteunt", schrijft de ambassade. Het wekt volgens de Russen argwaan dat de verklaring schriftelijk is, en niet bijvoorbeeld gefilmd, en dat Joelia geen contact wil hebben met de buitenwereld. Daardoor is de authenticiteit van Joelia's verklaring "onmogelijk te verifiëren".

Welk contact?

In de verklaring van Scotland Yard zegt Skripal dat zij contact heeft met vrienden en familie. Rusland wil weten wie dat zijn, aangezien "geen enkele vriend of familielid dit contact in Britse of Russische media bevestigt".

"Voor zover wij weten hebben de Skripals met niemand nauwere familiebanden dan met hun nicht Viktoria en met oma Elena", aldus de Russische ambassade. Volgens de Russische nicht Viktoria, die zich kritisch heeft geuit over de Britse overheid, heeft Joelia haar vorige week gebeld en was zij aan de beterende hand. Dat bewijst volgens de Russen dat de Britten Joelia's gezondheidssituatie overdrijven.

Geluidsopnamen van het telefoongesprek zijn vorige week uitgezonden door Russische staatstelevisie. De zender zelf zei dat niet duidelijk is of het echt gaat om Joelia en haar nicht Victoria.

In de verklaring van Scotland Yard neemt Joelia juist afstand van haar nicht. "Niemand spreekt voor mij of mijn vader", staat er. "Ik dank mijn nicht Viktoria voor haar zorgen, maar wens geen contact met haar. Haar mening is noch die van mij noch die van mijn vader."