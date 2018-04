Canadees verdacht van 7 moorden, nog 15 cold cases onderzocht

Een Canadese seriemoordenaar heeft waarschijnlijk veel meer mensen vermoord dan tot nu toe werd gedacht. Bruce McArthur (66) werd begin dit jaar opgepakt op verdenking van twee moorden.

Sindsdien zijn er in tuinen waar McArthur als hovenier werkte stoffelijke resten van nog eens zeven anderen gevonden, schrijft de Canadese nieuwswebsite The Star. De lichamen, van mannen die zijn verdwenen tussen 2010 en 2007, waren in stukken gehakt.

McArthur vond zijn slachtoffers op datingapps en -websites voor mannen. De slachtoffers waren vooral mannen van buitenlandse afkomst.

Datingapps

De politie doet onderzoek naar vijftien cold cases die mogelijk ook gelinkt kunnen worden aan McArthur. De oudste dateert uit 1975. Ook gaat de politie onderzoek doen op zo'n 75 plaatsen waar McArthur heeft gewerkt.

Een woordvoerder van de politie van Toronto, waar de moorden plaatsvonden, spreekt van een "ongekend groot onderzoek". "Deze stad heeft zoiets nog nooit meegemaakt."