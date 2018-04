Wekdienst 12/4: winnaar World Press Photo en debat over spoedontruiming

Wat heb je gemist?

Wie op de site van zijn zorgverzekeraar kijkt of een bepaalde behandeling wordt vergoed, of waar hij terecht moet voor die behandeling, verwacht niet dat Facebook meekijkt. Maar dat gebeurt bij meerdere zorgverzekeraars wel, blijkt uit onderzoek van de NOS.

Wie tot vanavond bijvoorbeeld op de websites van Menzis, ONVZ of OHRA zocht naar informatie over je soa-behandeling, depressie of plaswekker, werd de zogenoemde Facebook-pixel-plug-in ingeladen. Die is geplaatst door de zorgverzekeraar en stuurt je surfgedrag door naar de servers van Facebook.