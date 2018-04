Gaat stemgestuurd winkelen er eindelijk van komen?

"Alexa, bestel voor mij een tros tomaten en een kilo aardappels."

Het kan goed zijn dat we in de toekomst stemgestuurd winkelen de normaalste zaak van de wereld vinden. Volgens een onderzoek van ABN Amro is het slechts een kwestie van tijd voordat die vorm van shoppen doorbreekt.

In landen als de Verenigde Staten, China en Groot-Brittanniƫ is het steeds normaler om je boodschappen te doen met behulp van een smart speaker. Stemassistenten als Siri van Apple kun je al gebruiken. Maar het is wachten tot Apple met de HomePod, Google's Home en Amazon met Echo en Alexa de Nederlandse markt gaan betreden.

Winkeliers zien het zitten

Hoewel de meeste mensen zichzelf nog niet zien roepen naar een apparaatje voor de boodschappen, ziet zes op de tien ondernemers kansen in stemgestuurd winkelen. Meer de helft van hen is zelfs van plan binnen drie jaar de dienst aan te bieden aan klanten. Winkeliers willen met het aanbieden van stemgestuurd winkelen het koopproces makkelijker maken voor de klant.

Vooral supermarkten zien kansen. Zo test Jumbo op dit moment de mogelijkheden om boodschappen te stemmen via een stemopdracht. Albert Heijn heeft Siri aan de Appie-app toegevoegd. En ook Picnic kijkt naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij Amazon, zodra die Nederlandse smart speakers gaat verkopen. De Nederlandse supermarkten zijn er dus klaar voor.

Maar wij ook?

Het is de grote vraag of de Nederlandse consument deze nieuwe technologie ook direct ziet zitten. Hoewel volgens het onderzoek van ABN Amro een op de tien mensen nu al bereid is te winkelen met behulp van een smart speaker, is privacy nog een grote zorg. "Retailers moeten een hoge prioriteit geven aan privacy en de bewaking van consumentendata, om nog bestaande drempels voor consumenten weg te nemen", zegt Henk Hofstede, die bij het ABN-onderzoek betrokken was.

Ondanks alle bezwaren verwacht Hofstede dat mensen uiteindelijk toch meer voordelen zullen zien in het stemgestuurd winkelen. "BMW gaat Alexa volgend jaar al plaatsen in hun nieuwe auto's. Je kunt dan boodschappen doen vanuit je auto. Uiteindelijk is het toch een kwestie van 'gemak dient de mens'."