Politie schiet verdachte neer na achtervolging bij Goirle

De politie heeft na een lange achtervolging door het bos in het grensgebied bij Goirle een verdachte neergeschoten. Hij is aangehouden, ligt in het ziekenhuis en is volgens de politie aanspreekbaar.

Rond 01.00 uur vannacht kregen agenten op een industrieterrein in Tilburg een verdacht busje op het oog. Toen ze de twee inzittenden wilden aanhouden, gingen ze ervandoor.

Doodlopende weg

Tijdens de achtervolging reden de verdachten richting het grensgebied bij Goirle. Daarbij ging het ook even door Belgiƫ en weer terug. In het bos reden de twee zich vast in een doodlopende weg. Toen ze wegrenden schoot de politie een van de verdachten neer. De ander wist te ontkomen.

De politie heeft een grote zoekactie op touw gezet. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet. Met speurhonden en met hulp van de lokale boswachter die het gebied goed kent, wordt het gebied uitgekamd. De tweede verdachte is nog niet gevonden.

Omdat er een politiekogel is afgevuurd, doet de recherche van een andere eenheid onderzoek.

De politie wilde vannacht niet zeggen waarom het busje verdacht was, omdat dat mogelijk daderinformatie is.