Meisjes kiezen vaker techniekvakken

Meisjes kiezen steeds vaker voor een technische richting op school, heeft het CBS berekend. Vooral op de havo en het vwo is dit percentage de afgelopen tien jaar gestegen.

Tien jaar geleden koos 2 procent van de havo-meisjes en 6 procent van de vwo-meisjes voor Natuur en Techniek. In dit profiel zijn wiskunde b, natuur- en scheikunde verplicht. Dit schooljaar lagen die percentages op respectievelijk 10 en 28 procent.

Volgens het CBS is deze groei vooral te danken aan de invoering van de vernieuwde tweede fase. Het werd daardoor makkelijker om de profielen Natuur en Techniek én Natuur en Gezondheid te combineren in een vakkenpakket. Vooral meisjes op het vwo kozen voor zo'n dubbelprofiel.

Natuur en Techniek is nog steeds het populairst bij jongens. Op de havo gaat het om 26 procent, op het vwo om 43 procent.

Industrie

Onder meisjes op het vmbo is techniek de minst gekozen sector. Dit schooljaar koos 4 procent van de meisjes hiervoor, een minimale stijging vergeleken met een paar jaar geleden.

Hoewel meer meisjes een technisch profiel kiezen op havo en vwo is dit nauwelijks terug te zien in het hoger onderwijs. Het aandeel vrouwen dat een diploma haalt in techniek, industrie of bouwkunde is van 2 naar 3 procent gegaan.