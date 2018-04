'Ook Utrechtse commissaris van de koning voortijdig weg'

Willibrord van Beek stopt voortijdig als commissaris van de koning in Utrecht. Bronnen hebben dat gezegd tegen RTV Utrecht.

De VVD'er wordt begin volgend jaar 70. Volgens de wet moet hij dan terugtreden, maar volgens RTV Utrecht wacht hij dat niet af en gaat hij al eerder weg, namelijk eind dit jaar. Zelf wil Van Beek nog niet vertellen wat zijn vertrekdatum wordt.

Van Beek is sinds 2013 commissaris van de koning in Utrecht. Tussen 1998 en 2012 zat hij namens de VVD in de Tweede Kamer. Eerder was hij onder meer raadslid en gedeputeerde.

Drie VVD'ers

Het nieuws over Van Beek volgt kort op de bekendmaking van twee andere VVD'ers die stoppen als commissaris van de koning. Gisteren vertelde Johan Remkes van Noord-Holland dat hij er op 1 januari mee ophoudt omdat hij meer tijd wil voor zijn privéleven. Vanochtend liet de Gelderse commissaris Clemens Cornielje weten dat zijn werk op 1 februari eindigt.

Dat betekent dat de VVD straks nog maar één commissaris van de koning over heeft: Arno Brok in Friesland. Hij zit er sinds 1 maart 2017.