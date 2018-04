Journalisten Myanmar langer in cel na publicatie over moorden door militairen

In Myanmar hangt twee journalisten van persbureau Reuters nog altijd 14 jaar cel boven het hoofd na een publicatie over een moordpartij door militairen. Advocaten van de verslaggevers hadden de rechter gevraagd om de zaak te laten vallen, maar die wees dat af. De Reuters-journalisten blijven daarom in de cel; wanneer hun zaak verdergaat, is niet bekend.

De journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo berichtten in december over de moord door militairen op tien Rohingya-moslims in de staat Rakhine. Mede door de bewijzen die ze hadden verzameld - getuigenissen en foto's - gaf het leger van Myanmar in januari toe dat militairen betrokken waren bij de moorden. Maar omdat ze ook geheime legerdocumenten zouden hebben gepubliceerd, werden ze kort na de publicatie opgepakt.

Andere Reuters-journalisten gingen terug naar Rakhine en zochten de nabestaanden op van de tien vermoorde mannen: